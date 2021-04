Il pronostico di Torino-Parma, 34a giornata di Serie A (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo il KO interno contro il Napoli i fantasmi della retrocessione sono tornati a spaventare il Torino. Infatti i granata sono in piena zona calda, a pari punti con Benevento e Cagliari a quota 31. Il Parma invece è praticamente all’ultima spiaggia con una situazione davvero disperata. Difficilmente gli emiliani potranno rimediare alla situazione di classifica con però la matematica che non condanna ancora la squadra di D’Aversa. Di seguito il pronostico di Torino-Parma. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? Sia Torino che Parma devono vincere. I granata sono in piena lotta per salvarsi, mentre il Parma ormai da settimane sembra essersi arreso al proprio destino, con il ritorno in Serie B che sembra ormai probabilissimo. I ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo il KO interno contro il Napoli i fantasmi della retrocessione sono tornati a spaventare il. Infatti i granata sono in piena zona calda, a pari punti con Benevento e Cagliari a quota 31. Ilinvece è praticamente all’ultima spiaggia con una situazione davvero disperata. Difficilmente gli emiliani potranno rimediare alla situazione di classifica con però la matematica che non condanna ancora la squadra di D’Aversa. Di seguito ildi. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? Siachedevono vincere. I granata sono in piena lotta per salvarsi, mentre ilormai da settimane sembra essersi arreso al proprio destino, con il ritorno inB che sembra ormai probabilissimo. I ...

