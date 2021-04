Honda - Ecco come saranno gli interni dei prossimi modelli VIDEO (Di martedì 27 aprile 2021) Sarà il concetto di semplicità a plasmare le forme e le linee dell'abitacolo delle Honda del futuro: a dirlo è stata la Casa giapponese stessa, la quale ha diffuso un VIDEO in cui Johnathan Norman, direttore creativo responsabile dell'interior design, spiega la filosofia alla base degli interni dei prossimi modelli, a partire dalla nuova Civic. Spazio e visibilità. Le nuove vetture saranno ispirate alle primissime Honda, seguendo l'approccio "Man Maximum/Machine Minimum" che punta a massimizzare lo spazio a bordo riducendo al minimo gli ingombri della meccanica. Al contempo, l'abitacolo sarà contraddistinto da una plancia a sviluppo orizzontale dal profilo basso e priva di elementi di disturbo, in modo da consentire al conducente di vedere al meglio la strada e ... Leggi su quattroruote (Di martedì 27 aprile 2021) Sarà il concetto di semplicità a plasmare le forme e le linee dell'abitacolo delledel futuro: a dirlo è stata la Casa giapponese stessa, la quale ha diffuso unin cui Johnathan Norman, direttore creativo responsabile dell'interior design, spiega la filosofia alla base deglidei, a partire dalla nuova Civic. Spazio e visibilità. Le nuove vettureispirate alle primissime, seguendo l'approccio "Man Maximum/Machine Minimum" che punta a massimizzare lo spazio a bordo riducendo al minimo gli ingombri della meccanica. Al contempo, l'abitacolo sarà contraddistinto da una plancia a sviluppo orizzontale dal profilo basso e priva di elementi di disturbo, in modo da consentire al conducente di vedere al meglio la strada e ...

Advertising

PaoloPell1982 : - quaranta_vito : RT @SmilexTech: Ecco perché a Imola la Ferrari SF21 ha raccolto meno di quel che meritava. La PU Ferrari è vicina a Mercedes e Honda in qua… - RosarioGiuliana : RT @SmilexTech: Ecco perché a Imola la Ferrari SF21 ha raccolto meno di quel che meritava. La PU Ferrari è vicina a Mercedes e Honda in qua… - LucaSalvarani11 : RT @SmilexTech: Ecco perché a Imola la Ferrari SF21 ha raccolto meno di quel che meritava. La PU Ferrari è vicina a Mercedes e Honda in qua… - CCokina12 : RT @SmilexTech: Ecco perché a Imola la Ferrari SF21 ha raccolto meno di quel che meritava. La PU Ferrari è vicina a Mercedes e Honda in qua… -