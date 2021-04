E durante la Notte degli Oscar Leonardo DiCaprio disse: Voglio rifare quel film (Di martedì 27 aprile 2021) Lo vedremo così? Leonardo DiCaprio che si fa un altro giro (nel senso alcolico del termine) al posto di Mads Mikkelsen? Il divo ha vinto la battaglia: il remake di Un altro giro di Thomas Vinterberg, Miglior film straniero agli Oscar 2021, è suo. Foto Instagram Le coincidenze, a Hollywood, non esistono. Parola di ogni “cinematografaro hollywoodiano” che incontri. E allora non è una coincidenza che il giorno dopo la vittoria agli Oscar 2021 di Un altro giro, Leonardo DiCaprio abbia annunciato di volerne realizzare il remake. Mads Mikkelsen in Un altro giro di Thomas Vinterberg, fresco vincitore dell’Oscar come Miglior film straniero. Immaginate di vedere Leonardo DiCaprio al suo posto. Secondo il ... Leggi su amica (Di martedì 27 aprile 2021) Lo vedremo così?che si fa un altro giro (nel senso alcolico del termine) al posto di Mads Mikkelsen? Il divo ha vinto la battaglia: il remake di Un altro giro di Thomas Vinterberg, Migliorstraniero agli2021, è suo. Foto Instagram Le coincidenze, a Hollywood, non esistono. Parola di ogni “cinematografaro hollywoodiano” che incontri. E allora non è una coincidenza che il giorno dopo la vittoria agli2021 di Un altro giro,abbia annunciato di volerne realizzare il remake. Mads Mikkelsen in Un altro giro di Thomas Vinterberg, fresco vincitore dell’come Migliorstraniero. Immaginate di vedereal suo posto. Secondo il ...

