Diletta Leotta ha lasciato Can Yaman per un altro uomo: l’indiscrezione (Di martedì 27 aprile 2021) La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman nelle ultime settimane ha dominato le pagine di gossip. Se all’inizio sembrava una bella favola destinata a durare (con tanto di fiori d’arancio e nonostante numerosi detrattori), ultimamente sono fioccate le indiscrezioni sui possibili motivi della fine della love story. Adesso è Dagospia a lanciare la bomba. Poco più di una settimana fa la bellissima conduttrice di Dazn aveva fatto chiarezza sul suo rapporto con l’attore turco al microfono di Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia che l’aveva raggiunta per consegnarle un Tapiro d’Oro, spiegando che si trattava solo di voci di corridoio: “La storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti”. Ma Dagospia adesso sembra smentire tutto. Secondo il sito, infatti, Diletta ... Leggi su dilei (Di martedì 27 aprile 2021) La storia d’amore trae Cannelle ultime settimane ha dominato le pagine di gossip. Se all’inizio sembrava una bella favola destinata a durare (con tanto di fiori d’arancio e nonostante numerosi detrattori), ultimamente sono fioccate le indiscrezioni sui possibili motivi della fine della love story. Adesso è Dagospia a lanciare la bomba. Poco più di una settimana fa la bellissima conduttrice di Dazn aveva fatto chiarezza sul suo rapporto con l’attore turco al microfono di Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia che l’aveva raggiunta per consegnarle un Tapiro d’Oro, spiegando che si trattava solo di voci di corridoio: “La storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti”. Ma Dagospia adesso sembra smentire tutto. Secondo il sito, infatti,...

