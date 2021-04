Covid, Oms: “Europa verso 51 milioni di casi, resta uno degli epicentri pandemia” (Di martedì 27 aprile 2021) “Il numero totale di casi di Covid-19 nella Regione europea sta per raggiungere quota 51 milioni”. E l’Europa “è ancora uno dei due epicentri della pandemia, responsabile di più di un terzo dei casi e dei morti a livello globale”. Sono i dati che Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa, ha voluto mettere sotto i riflettori, avvertendo con una serie di tweet che “la pandemia non è finita” e rimandando al contatore Oms che aggiorna sulla situazione di Covid-19 nel mondo. “Fra i 10 Paesi nel mondo con il maggior numero di contagi segnalati nelle ultime 24 ore, quattro sono europei”, ha fatto notare Kluge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) “Il numero totale didi-19 nella Regione europea sta per raggiungere quota 51”. E l’“è ancora uno dei duedella, responsabile di più di un terzo deie dei morti a livello globale”. Sono i dati che Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’, ha voluto mettere sotto i riflettori, avvertendo con una serie di tweet che “lanon è finita” e rimandando al contatore Oms che aggiorna sulla situazione di-19 nel mondo. “Fra i 10 Paesi nel mondo con il maggior numero di contagi segnalati nelle ultime 24 ore, quattro sono europei”, ha fatto notare Kluge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

