Velletri | choc davanti al Bar | si accascia a terra e muore stroncato da un malore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 aprile 2021) Dramma ieri alungo Viale Romaal Bar la Spiaggetta intorno alle 16.00. Un uomo, Roberto Marangon, si èto improvvisamente a, colpito forse da unrivelatosi poi fatale. A nulla sono valsi infatti i tentativi di rianimarlo da parte del 118ad alcuni passanti rimasti sgomenti per l’accaduto. La vittima, da quanto appreso, era molto conosciuta in città e in molti hanno voluto postare un messaggio sui social per ricordarlo. su Il Corriere della Città.