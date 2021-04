“Una tragedia assurda per la tv”. Morti e feriti durante le riprese del programma. Uno schianto e poi il caos (Di lunedì 26 aprile 2021) Pechino Express è l’adventure game che va in onda su Rai2 ed è condotto da Costantino Della Gherardesca. un reality basato su una gara a coppie tra personaggi molto noti, lungo un percorso per raggiungere una ambita meta esotica. Equipaggiati di soli zaini e pochi spiccioli, i partecipanti devono affrontare delle missioni per confrontarsi con culture e mondi diversi. Viene decretata vincitrice la coppia che per prima arriva al traguardo finale. Il format è diffuso in 16 paesi e in Italia è arrivato nel 2012. La versione italiana è stata rinviata per Covid. C’è anche la versione francese del reality: si chiama Pekin Express. In Francia invece i produttori hanno deciso di registrare una nuova stagione in Turchia. Gli episodi però sono stati segnati da un incidente gravissimo che ha visto coinvolti due concorrenti, il guidatore e un cameraman che stava seguendo la coppia di viaggiatori: ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Pechino Express è l’adventure game che va in onda su Rai2 ed è condotto da Costantino Della Gherardesca. un reality basato su una gara a coppie tra personaggi molto noti, lungo un percorso per raggiungere una ambita meta esotica. Equipaggiati di soli zaini e pochi spiccioli, i partecipanti devono affrontare delle missioni per confrontarsi con culture e mondi diversi. Viene decretata vincitrice la coppia che per prima arriva al traguardo finale. Il format è diffuso in 16 paesi e in Italia è arrivato nel 2012. La versione italiana è stata rinviata per Covid. C’è anche la versione francese del reality: si chiama Pekin Express. In Francia invece i produttori hanno deciso di registrare una nuova stagione in Turchia. Gli episodi però sono stati segnati da un incidente gravissimo che ha visto coinvolti due concorrenti, il guidatore e un cameraman che stava seguendo la coppia di viaggiatori: ...

Pontifex_it : Sono molto addolorato per la tragedia che ancora una volta si è consumata nel Mediterraneo. Centotrenta migranti so… - Agenzia_Ansa : Bimbo di 3 anni ucciso da un colpo di pistola a Miami. La tragedia ad una festa di compleanno, ferita una donna. L'… - GassmanGassmann : Quello che fa più impressione, è che ieri con covid, sono morte altre 316 persone , quasi quante quelle che moriron… - 007Vincentxxx : RT @Pontifex_it: Sono molto addolorato per la tragedia che ancora una volta si è consumata nel Mediterraneo. Centotrenta migranti sono mort… - paoloassoli : @LaStampa Rapina a mano armata per rubare gasolio da un generatore in un centro di accoglienza: sembra una barzelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Una tragedia #BARVxL - Festa della liberazione! ... a Salò ad esempio, e sui confini come in Friuli Venezia Giulia, alimentando tensioni mai sopite, che sconfinarono in un'altra tragedia: le Foibe. Perchè se da una parte c'era la vergogna dei campi ...

Una prova deludente in un giorno speciale Ventisei anni fa, Andrea Fortunato si spegneva dopo una battaglia contro la leucemia durata un anno, lasciando un ricordo indelebile in coloro che hanno vissuto seppur indirettamente la sua tragedia. ...

Un bambino di 10 anni morì il giorno stesso in ospedale. Altri tre rimasero diversi giorni in rianimazione L'Unione Sarda Campania, la tragedia: uomo cade dal balcone e muore poco dopo il ricovero CASERTA – Tragedia nella notte a Caserta dove un uomo è morto dopo essere caduto dal balcone. La vittima si è spenta all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta lan ...

Migranti, Fratoianni: “Stop a lacrime di coccodrillo” La dichiarazione del segretario di Sinistra Italiana. "Di fronte all'ennesima tragedia umanitaria, basta con le lacrime di coccodrillo: gli Stati che erano in grado di poterli salvare lo dovevano fare ...

