Una terribile tragedia si è abbattuta su Pechino Express in Francia

La versione francese di Pechino Express piange la morte di un uomo di 82 anni. L'anziano stava dando un passaggio alla coppia formata da Aurore e Jonathan (nella foto di copertina), quando il veicolo su cui erano a bordo si è scontrato con un'altra automobile. A riportare la peggio è stato il conducente, deceduto poche ore dopo l'impatto. I due concorrenti sono invece riusciti a salvarsi per miracolo. Salvo anche il cameraman che era con loro sull'auto per registrare la prova dell'adventure game. L'incidente mortale è avvenuto in Turchia, su una strada già nota alla popolazione locale per via della sua difficoltà. Incidente mortale a Pechino Express Francia: Aurore ferita alla testa La puntata incriminata è andata in onda in Francia a metà aprile. La produzione ha deciso di non ...

