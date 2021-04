Tracce del Covid su pos, carrelli e bilance dei supermercati. I risultati delle ispezioni dei Nas (Di lunedì 26 aprile 2021) Nas nei supermercati d'Italia, trovate Tracce di Covid su pos, carrelli, ma anche bilance e superfici in 18 casi. Nell'ambito dei controlli svolti a tutela della salute collettiva nel periodo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) Nas neid'Italia, trovatedisu pos,, ma anchee superfici in 18 casi. Nell'ambito dei controlli svolti a tutela della salute collettiva nel periodo di ...

Advertising

infoitinterno : Tracce del Covid su pos, carrelli e bilance dei supermercati. I risultati delle ispezioni dei Nas - dar_casartelli : RT @ImolaOggi: Volevano l'abolizione del contante per contenere i contagi... Tracce di Covid sui Pos, chiusi 12 supermercati - 2rMarzia : RT @ImolaOggi: Volevano l'abolizione del contante per contenere i contagi... Tracce di Covid sui Pos, chiusi 12 supermercati - BSanturbano : RT @ImolaOggi: Volevano l'abolizione del contante per contenere i contagi... Tracce di Covid sui Pos, chiusi 12 supermercati - LukyMe90 : RT @ImolaOggi: Volevano l'abolizione del contante per contenere i contagi... Tracce di Covid sui Pos, chiusi 12 supermercati -