Torino Napoli 0-2 LIVE | altra chance per Insigne

(Di lunedì 26 aprile 2021) Allo stadio Grande, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico Grande”,si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 1? Tiro di Verdi – Ci prova subito il numero 24 granata con una conclusione che viene bloccata da Meret 7? Prova l’imbucata– Solita azione di: riceve a sinistra, converge al centro e prova a imbucare. Si copre bene il. 8? Colpo di testa di Nkoulou – Verdi batte un calcio di ...

Dopo la sconfitta del Benevento e la vittoria del Cagliari, prima del fischio d'inizio di Torino-Napoli la classifica vede la squadra di Nicola al 16° posto, con gli stessi punti di ... Primo dei due posticipi di lunedì della 33a giornata di Serie A. Di fronte il Torino alla caccia di punti salvezza ed il Napoli impegnato nella rincorsa ad un posto in Champions. Nicola può contare anche su Sirigu, ed è ufficiale anche lo schieramento di Verdi, pronto ad agire ... SECONDO TEMPO 24' Doppio rimpallo in mezzo all'area, si salva il Napoli. 23' Ansaldi conquista un altro tiro dalla bandierina. 22' Ancora un fallo questa volta di ...