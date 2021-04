Tiro a segno e tiro a volo: la tappa della Coppa del Mondo 2021 di Baku è stata annullata (Di lunedì 26 aprile 2021) La tappa della Coppa del Mondo 2021 di Baku, che prevedeva nel suo programma sia i contest di tiro a segno sia i contest di tiro a volo, è stata ufficialmente annullata dalla ISSF. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, l’International Shooting Sport Federation ha reso noti i problemi logistico sanitari intorno all’evento che si sarebbe dovuto tenere in Azerbaijan dal 21 giugno all’2 luglio 2021. L’Azerbaijan Shooting Fedeartion (ASF) – si legge – ha informato l’ISSF che ha causa della situazione sanitaria, e visto il numero crescente di persone positive su tutto il territorio azero, il Governo ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Ladeldi, che prevedeva nel suo programma sia i contest disia i contest di, èufficialmentedalla ISSF. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, l’International Shooting Sport Federation ha reso noti i problemi logistico sanitari intorno all’evento che si sarebbe dovuto tenere in Azerbaijan dal 21 giugno all’2 luglio. L’Azerbaijan Shooting Fedeartion (ASF) – si legge – ha informato l’ISSF che ha causasituazione sanitaria, e visto il numero crescente di persone positive su tutto il territorio azero, il Governo ha ...

