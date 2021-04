Sud Sudan, agguato a un vescovo italiano: “Colpito con 4 proiettili da due assalitori” (Di lunedì 26 aprile 2021) Padre Christian Carlassare, il più giovane vescovo del mondo, è rimasto ferito nella notte tra il 25 e il 26 aprile in un agguato compiuto da due uomini armati non identificati nella sua residenza a Rumbek, nel Sud Sudan. Il 43enne missionario comboniano, nominato da Papa Francesco soltanto l’8 marzo alla guida della diocesi in terra africana, è stato Colpito da quattro colpi d’arma da fuoco alle gambe ma, pur avendo perso molto sangue, è fuori pericolo. “Intorno alle 00:30 di ieri sera, due uomini armati sono giunti alla residenza del vescovo eletto e hanno bussato alla sua porta”, si legge in un comunicato emanato dalla Conferenza episcopale del Sud Sudan. Padre Carlassare “ha aperto innocentemente la porta e si è trovato davanti due uomini armati: un sacerdote che ha la stanza ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 aprile 2021) Padre Christian Carlassare, il più giovanedel mondo, è rimasto ferito nella notte tra il 25 e il 26 aprile in uncompiuto da due uomini armati non identificati nella sua residenza a Rumbek, nel Sud. Il 43enne missionario comboniano, nominato da Papa Francesco soltanto l’8 marzo alla guida della diocesi in terra africana, è statoda quattro colpi d’arma da fuoco alle gambe ma, pur avendo perso molto sangue, è fuori pericolo. “Intorno alle 00:30 di ieri sera, due uomini armati sono giunti alla residenza deleletto e hanno bussato alla sua porta”, si legge in un comunicato emanato dalla Conferenza episcopale del Sud. Padre Carlassare “ha aperto innocentemente la porta e si è trovato davanti due uomini armati: un sacerdote che ha la stanza ...

Advertising

Avvenire_Nei : Agguato al vescovo Carlassare. 'Pregate per la gente di Rumbek' - fattoquotidiano : Agguato in Sud Sudan: ferito il missionario e vescovo italiano Christian Carlassare - giusmo1 : Sud Sudan:agguato a missionario e vescovo italiano Christian Carlassare, ferito - AMC11076378 : RT @gualminielisa: Un pensiero per la missionaria Nadia de Munari uccisa in Perù e padre Christian Carlassare ferito nella sua diocesi in S… - 1970Germano : RT @FarodiRoma: Sud Sudan. Aggressione a un vescovo eletto per non farlo consacrare5 -