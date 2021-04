Sorelle al limite: diagnosi mortale per Tammy Slaton (Di lunedì 26 aprile 2021) Brutte notizie per le protagoniste di , ecco quali sono le sue condizioni. (screenshot video)Tammy Slaton di Sorelle al limite è in gravi condizioni di salute e anzi la diagnosi è potenzialmente mortale per lei. Lo spiega Soap Dirt, un portale USA specializzato nel mondo del gossip televisivo. Inizialmente, i professionisti medici hanno detto a Tammy che non avrebbe superato i 30 anni. Tuttavia, Tammy ha attualmente 34 anni e a quanto pare è sopravvissuta finora a momenti molto delicati. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sorelle al limite, Amy e Tammy: una delle due è in condizioni gravi Dalle ultime visite mediche, è emerso il peggio. Invece di dimagrire come necessario per ottenere ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 aprile 2021) Brutte notizie per le protagoniste di , ecco quali sono le sue condizioni. (screenshot video)dialè in gravi condizioni di salute e anzi laè potenzialmenteper lei. Lo spiega Soap Dirt, un portale USA specializzato nel mondo del gossip televisivo. Inizialmente, i professionisti medici hanno detto ache non avrebbe superato i 30 anni. Tuttavia,ha attualmente 34 anni e a quanto pare è sopravvissuta finora a momenti molto delicati. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>al, Amy e: una delle due è in condizioni gravi Dalle ultime visite mediche, è emerso il peggio. Invece di dimagrire come necessario per ottenere ...

