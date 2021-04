Sondaggi | dopo il video di Grillo il M5s perde un punto Con le riaperture cresce la Lega e scende ancora Italia viva | ora è sotto il 2

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 aprile 2021) Nella settimana in cui esplode il caso di Ciro, il Movimento 5 stelleun. Secondo l’ultimoo di Swg per il Tg di La7, il M5sal 17,4%: una settimana fa era al 18,4. Cosa è successo negli ultimi sette giorni? È deflagrata la vicendata alle accuse di stupro per il figlio del fondatore del M5s. Proprio lunedì scorso Beppeaveva pubblicato unsui social per prendere le difese del figlio,inchiesta insieme a tre amici da parte della procura di Tempio Pausania. Un filmato molto contestato che ha avuto come effetto quello di trasformare l’indagine sul figlio in un caso politico. Per quanto riguarda gli altri partiti, da segnalare che laha ripreso terreno proprio ...