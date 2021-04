Sofagate, Michel: “Non reagii per non creare incidente politico”. Von der Leyen: “E’ accaduto perché sono una donna, mi sono sentita sola” (Di lunedì 26 aprile 2021) “In quell’istante avevo deciso di non reagire ulteriormente per non creare un incidente politico che avrebbe rovinato mesi di preparativi e sforzi politici e diplomatici”. Con queste parole il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha spiegato davanti alla plenaria del Parlamento le ragioni del suo comportamento all’incontro ad Ankara che ha provocato il cosiddetto Sofagate. Durante la visita al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, era rimasta senza sedia: lei costretta a sedersi sul divano, perché non le era stato riservato un altro posto, mentre Michel si accomodava sulla sedia accanto a Erdogan. “Mi sono sentita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) “In quell’istante avevo deciso di non reagire ulteriormente per nonunche avrebbe rovinato mesi di preparativi e sforzi politici e diplomatici”. Con queste parole il presidente del Consiglio europeo, Charles, ha spiegato davanti alla plenaria del Parlamento le ragioni del suo comportamento all’incontro ad Ankara che ha provocato il cosiddetto. Durante la visita al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, la presidente della Commissione europea, Ursula von der, era rimasta senza sedia: lei costretta a sedersi sul divano,non le era stato riservato un altro posto, mentresi accomodava sulla sedia accanto a Erdogan. “Mi...

Advertising

HuffPostItalia : Von der Leyen sul Sofagate: 'Mi sono sentita ferita'. Michel spiega perché non ha reagito - ansaeuropa : 'In quell'istante avevo deciso di non reagire ulteriormente per non creare un incidente politico che avrebbe rovina… - circoloesperia : RT @formichenews: #Sofagate, un incidente di protocollo (Ue). Parla l’ambasciatore Brunagel L'intervista di Alessandro Butticé ??https://t… - EAPOandIC : RT @formichenews: #Sofagate, un incidente di protocollo (Ue). Parla l’ambasciatore Brunagel L'intervista di Alessandro Butticé ??https://t… - Buttial59 : RT @formichenews: #Sofagate, un incidente di protocollo (Ue). Parla l’ambasciatore Brunagel L'intervista di Alessandro Butticé ??https://t… -