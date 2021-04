Scontro Salvini - Letta sul coprifuoco. Come riapre l'Italia che torna (Di lunedì 26 aprile 2021) Tensione nella maggioranza dopo l'iniziativa del leader della Lega di una raccolta di firme per posticipare il coprifuoco alle 23. Durissima la reazione del segretario Pd: 'scelga se stare dentro o ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tensione nella maggioranza dopo l'iniziativa del leader della Lega di una raccolta di firme per posticipare ilalle 23. Durissima la reazione del segretario Pd: 'scelga se stare dentro o ...

Advertising

infoitinterno : Coprifuoco, scontro Salvini-Letta. E il Viminale smentisce Gelmini - ANGELACHIDDEMI : BASTA SPIEGARLO A QUELL'IDOTA DI SALVINI! - giufragio : Esempio di come mettersi in evidenza senza parlar di nulla (metodo fonzie per i gonzi che ci cascano e fanno il tif… - PivaPaola : RT @GoodMorningIT: Draghi presenta il Piano di ripresa alla Camera | Scontro Salvini-Letta sul coprifuoco | Record di contagi in India | I… - GoodMorningIT : Draghi presenta il Piano di ripresa alla Camera | Scontro Salvini-Letta sul coprifuoco | Record di contagi in India… -