Recovery Fund, Pd: "Importante inserimento di Stazione Benevento e linea Benevento-Cancello" (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – "Si avvia oggi, alla Camera, la discussione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che verrà trasmessa all'Unione Europea nella sua versione definitiva entro il 30 aprile. Per conto del gruppo del Partito democratico, spetterà all'On. Umberto Del Basso De Caro, illustrare la risoluzione di maggioranza, prevista nel pomeriggio a seguito della comunicazione del Presidente Draghi (tra le 17.00 e le 20.00 della seduta odierna)". Inizia così una nota a firma del Partito Democratico Sannio. "Il PNRR sarà lo strumento che guiderà l'Italia nel prossimo futuro, un'Italia moderna, sostenibile, efficiente, connessa. Si tratta di 222,1 miliardi di euro da programmare e spendere entro il 31 dicembre del 2026, di cui 191,5 miliardi finanziati attraverso il Dispositivo ...

