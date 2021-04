Recovery, Draghi: 23 mld al Sud. Il suo Pil sarà 1,5 volte quello nazionale. Se cresce il Meridione, cresce tutta l’Italia (Di lunedì 26 aprile 2021) “Stimiamo che l’incremento complessivo del PIL del Mezzogiorno negli anni 2021-2026 sarà pari a quasi 1,5 volte l’aumento del PIL nazionale. L’obiettivo è rendere il Mezzogiorno un luogo di attrazione di capitali privati e di imprese innovative”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante le comunicazioni in aula alla Camera in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano di ripresa e resilienza – Recovery plan. “La crescita del Mezzogiorno – ha aggiunto – rappresenta l’altro aspetto prioritario trasversale al Piano. Il potenziale del sud in termini di sviluppo, competitività e occupazione è tanto ampio quanto è grande il suo divario dal resto del Paese. Non è una questione di campanili: se cresce il sud, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) “Stimiamo che l’incremento complessivo del PIL del Mezzogiorno negli anni 2021-2026pari a quasi 1,5l’aumento del PIL. L’obiettivo è rendere il Mezzogiorno un luogo di attrazione di capitali privati e di imprese innovative”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, durante le comunicazioni in aula alla Camera in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano di ripresa e resilienza –plan. “La crescita del Mezzogiorno – ha aggiunto – rappresenta l’altro aspetto prioritario trasversale al Piano. Il potenziale del sud in termini di sviluppo, competitività e occupazione è tanto ampio quanto è grande il suo divario dal resto del Paese. Non è una questione di campanili: seil sud, ...

