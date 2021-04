Recovery, all’Italia continua a mancare un sogno di grandezza sul futuro (Di lunedì 26 aprile 2021) La sensazione? all’Italia continua a mancare un sogno di grandezza! continua a mancare la scrittura futura, il romanzo collettivo. La brutta sensazione è che l’Italia, nonostante Draghi e nonostante l’Europa, scelga ancora il piccolo cabotaggio. Un esempio? Il Pnrr parla di ristrutturazione energetica per un minor impatto ambientale degli edifici scolastici (riconversione verde) e del cablaggio delle aule (transizione digitale). Ma cosa significa realmente? All’atto pratico è spesa corrente e basta. Senza collegarla a una strategia di sistema non si traduce necessariamente in un investimento che porta alla crescita. Non basta fornire le scuole di tablet e banda larga per avere un’idea di futuro e ammodernare l’economia. E non basta certo per rifondare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) La sensazione?undila scrittura futura, il romanzo collettivo. La brutta sensazione è che l’Italia, nonostante Draghi e nonostante l’Europa, scelga ancora il piccolo cabotaggio. Un esempio? Il Pnrr parla di ristrutturazione energetica per un minor impatto ambientale degli edifici scolastici (riconversione verde) e del cablaggio delle aule (transizione digitale). Ma cosa significa realmente? All’atto pratico è spesa corrente e basta. Senza collegarla a una strategia di sistema non si traduce necessariamente in un investimento che porta alla crescita. Non basta fornire le scuole di tablet e banda larga per avere un’idea die ammodernare l’economia. E non basta certo per rifondare ...

