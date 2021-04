Ranking WTA | Barty senpre regina | Bertens si riprende la top ten

(Di lunedì 26 aprile 2021) Nonostante un WTA 500 (Stoccarda) e un 250 (Istanbul) c'è una sola variazione nella top ten delfemminile pubblicato stamane dalla WTA, per giunta a favore di una giocatrice che nella ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ranking WTA

Tiscali.it

... ha raggiunto le semifinali anche a Charleston, salendo altri 18 gradini e assestandosi al n.117, naturalmente best. CLASSIFICA- TOP TEN 1. Barty, Ashleigh (AUS) 0 9.655 2. Osaka, ...Nelhanno guadagnato un rango Belinda Bencic (11) e Jil Teichmann (40), mentre Viktorija Golubic due ...Tennis | Diamo i Numeri, Featured | Rafael Nadal annusa l’odore della terra e ricomincia ad azzannare ogni preda. Annullando un matchpoint in finale a Stefanos Tsitsipas, il maiorchino si è ...Stoccarda benedetta per Ashleigh Barty: l'australiana, con il successo sulla terra indoor tedesca, rafforza ulteriormente la propria posizione di numero 1 nel ranking WTA, mettendo inoltre un divario ...