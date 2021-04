Quando riapriranno le discoteche? Estate 2021 a rischio, le ultime novità (Di lunedì 26 aprile 2021) Il tema delle riaperture tiene banco in queste settimane. A partire dal 26 aprile diverse attività, nelle zone a basso rischio, cominciano a riaprire i battenti. Dai ristoranti ai musei, dalle palestre (l’1 giugno) ad altro ancora. Uno dei settori che però sembra maggiormente dimenticato e più a rischio di non riaprire nemmeno nell’Estate 2021 è quello delle discoteche, che di fatto sono chiuse da febbraio 2020 e hanno riaperto solo per circa due mesi in Estate scorsa con tutte le polemiche che sono seguite. Considerate come uno dei luoghi più a rischio contagio, al momento non è prevista una data per la riapertura. Al momento, in ogni caso, è la presenza stessa di un coprifuoco a rendere impossibile l’apertura serale, in futuro potrebbero invece essere allentate o ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Il tema delle riaperture tiene banco in queste settimane. A partire dal 26 aprile diverse attività, nelle zone a basso, cominciano a riaprire i battenti. Dai ristoranti ai musei, dalle palestre (l’1 giugno) ad altro ancora. Uno dei settori che però sembra maggiormente dimenticato e più adi non riaprire nemmeno nell’è quello delle, che di fatto sono chiuse da febbraio 2020 e hanno riaperto solo per circa due mesi inscorsa con tutte le polemiche che sono seguite. Considerate come uno dei luoghi più acontagio, al momento non è prevista una data per la riapertura. Al momento, in ogni caso, è la presenza stessa di un coprifuoco a rendere impossibile l’apertura serale, in futuro potrebbero invece essere allentate o ...

Advertising

Fra_Valente_cek : Ridi su sto cazzo coglione. E hai pure la fascia al braccio. Indegno. Felice di vederti andare via a zero e di fi… - jjjjkpetals : quando riapriranno i campetti quello - ElvisRamone : @Giordy39221323 @jumpedsword @MMmarco0 Eh...si. In Germania e Francia, di nuovo, sono ancora chiusi, il coprifuoco… - zuczuca : Voglio tantissimo vedere i film che erano agli Oscar ma ho paura che sul piccolo schermo non sia la stessa cosa, d'… - MustErminea : RT @MustErminea: Torneranno i giorni della polemica di chi paga la cena al primo appuntamento. Quando riapriranno i ristoranti. -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riapriranno Franceschini: "È un governo di avversari, ma dobbiamo collaborare. E non ci vorrebbe molto" E qui si arriva a un punto controverso: le sale riapriranno, ma per vedere cosa? "Conto sull'aiuto ... L'Europa è molto chiara quando parla di Next generation Eu e assicurando risorse importanti per la ...

Ristoranti Aperti in Romagna all'Aperto La maggioranza dei locali che riapriranno in presenza continuano comunque ad offrire i servizi di ... tramite un questionario web, se aprivano e quando . I risultati dell'indagine sono pubblicati sul ...

Quando riapriranno i teatri? The Wam Il criterio dei controlli anti Covid è la sicurezza o la burocrazia? A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...

La Scala riparte da Muti E il teatro annuncia: Armani diventa socio sostenitore con l’impegno di versare 600 mila euro (assicurati per due anni) ...

E qui si arriva a un punto controverso: le sale, ma per vedere cosa? "Conto sull'aiuto ... L'Europa è molto chiaraparla di Next generation Eu e assicurando risorse importanti per la ...La maggioranza dei locali chein presenza continuano comunque ad offrire i servizi di ... tramite un questionario web, se aprivano e. I risultati dell'indagine sono pubblicati sul ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...E il teatro annuncia: Armani diventa socio sostenitore con l’impegno di versare 600 mila euro (assicurati per due anni) ...