Pretelli e Zelletta, amicizia finita? La confessione di Pierpaolo non lascia dubbi: “Non abbiamo conti sospesi” (Di lunedì 26 aprile 2021) Pretelli e Zelletta, fine di un’amicizia? Sono passati quasi due mesi da quando la quinta edizione del Grande Fratello Vip è terminata e da quel momento non si fa altro che parlare di amicizia finita tra due ex gieffini. Ci stiamo riferendo a Pierpaolo Pretelli, giorni fa ospite a Domenica Live col figlio Leo, e L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 26 aprile 2021), fine di un’? Sono passati quasi due mesi da quando la quinta edizione del Grande Fratello Vip è terminata e da quel momento non si fa altro che parlare ditra due ex gieffini. Ci stiamo riferendo a, giorni fa ospite a Domenica Live col figlio Leo, e L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

zazoomblog : GF Vip 5 tira brutta aria tra Zelletta e Pretelli? - #brutta #Zelletta #Pretelli? - infoitcultura : Andrea Zelletta fa chiarezza su Pierpaolo Pretelli: “Ho la coscienza pulita” - infoitcultura : Zelletta e Pretelli, non c’è pace. Andrea: “Aspetto la sua mossa” - infoitcultura : Pierpaolo Pretelli è arrabbiato con Andrea Zelletta? L’ex tronista sbotta: “Non sono mai andato contro di lui” - MondoTV241 : Andea Zelletta non ci sta 'Pierpaolo Pretelli non mi ha più risposto' #PierpaoloPretelli #AndreaZelletta -