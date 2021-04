Pirlo: “Non sono contento: credo sia lo stesso per la Juventus” | VIDEO (Di lunedì 26 aprile 2021) Andrea Pirlo, tecnico bianconero, mastica amaro per l'1-1 di Fiorentina-Juventus al 'Franchi'. "Avevamo altre aspettative", il suo commento Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 aprile 2021) Andrea, tecnico bianconero, mastica amaro per l'1-1 di Fiorentina-al 'Franchi'. "Avevamo altre aspettative", il suo commento

Advertising

romeoagresti : #Pirlo al termine di #FiorentinaJuve: “Rispetto alle aspettative iniziali, non sono contento di quello che ho fatto… - romeoagresti : Le indicazioni di formazione emerse dalla conferenza di #Pirlo pre #FiorentinaJuve: ?? Chiellini dal 1’ ?? Danilo… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Andiamo avanti insieme per raggiungere il nostro obiettivo. La Fiorentina lotta per non retroce… - tackleduro : RT @duppli: Il tracollo tecnico della Juve non è responsabilità di Pirlo ma di proprietà e dirigenti che abbiamo sovrastimato in questi ann… - duppli : Il tracollo tecnico della Juve non è responsabilità di Pirlo ma di proprietà e dirigenti che abbiamo sovrastimato i… -