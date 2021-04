Pirlo, messaggi shock al figlio: “Devi morire con tuo padre” (Di lunedì 26 aprile 2021) messaggi shock e insulti social contro il figlio di Andrea Pirlo. A denunciarlo è lo stesso Nicolò, primogenito del tecnico della Juventus, che in un post su Instagram pubblica anche l’ultimo dei messaggi ricevuti in cui c’è scritto: “Devi morire insieme a tuo padre”. “Io non sono una persona che giudica, non mi piace farlo, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole, sono io il primo a farlo e non vorrei mai che qualcuno mi togliesse la libertà di parola”, scrive il 17enne. “I miei genitori mi hanno insegnato ad avere idee e soprattutto ascoltare quelle degli altri, ma credo che a tutto ci sia un limite e già da tempo questo limite è stato superato”, aggiunge il ragazzo. “Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi di ... Leggi su funweek (Di lunedì 26 aprile 2021)e insulti social contro ildi Andrea. A denunciarlo è lo stesso Nicolò, primogenito del tecnico della Juventus, che in un post su Instagram pubblica anche l’ultimo deiricevuti in cui c’è scritto: “insieme a tuo”. “Io non sono una persona che giudica, non mi piace farlo, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole, sono io il primo a farlo e non vorrei mai che qualcuno mi togliesse la libertà di parola”, scrive il 17enne. “I miei genitori mi hanno insegnato ad avere idee e soprattutto ascoltare quelle degli altri, ma credo che a tutto ci sia un limite e già da tempo questo limite è stato superato”, aggiunge il ragazzo. “Ho 17 anni e quotidianamente ricevodi ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Messaggi shock sui social: 'Devi morire insieme a tuo padre'. Il figlio di Pirlo pubblica lo screen - Gazzetta_it : Messaggi shock sui social: il figlio di Pirlo pubblica le minacce subite #juve - Italia_Notizie : Niccolò Pirlo, figlio di Andrea: «Minacce di morte contro di me. Come vi sentireste? È stato superato il limite» - eleitaliana : RT @Eurosport_IT: Non c'è limite al peggio ??? #pirlo - gilnar76 : Il figlio di Pirlo: ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… -