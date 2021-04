Pensioni anticipate 2021, Salvini: NO ritorno alla Fornero, andare verso quota 41 (Di lunedì 26 aprile 2021) Per quanto concerne le Pensioni anticipate post quota 100 tutto resta ancora in discussione, vuoi perché il Governo ed il neo ministro Orlando nonostante le pressioni dei sindacati tardano a riaprire il tavolo di confronto sul tema della previdenza dando spazio, per ora, solo agli ammortizzatori sociali, vuoi perché i primi attriti sulla questione vi sono già all’interno delle forze politiche che formano il Governo. In queste ore é stato proprio ‘Il Sole 24 Ore‘ a far notare come nel Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia venuto meno il riferimento alla fine di quota 100. Vuol forse dire qualcosa, potrebbe essere possibile una proroga temporanea della misura in scadenza il 31/12/2021? si chiedono in tanti, cercando di leggere questo dietrofront nel Pnrr. Nel mentre é il ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 26 aprile 2021) Per quanto concerne lepost100 tutto resta ancora in discussione, vuoi perché il Governo ed il neo ministro Orlando nonostante le pressioni dei sindacati tardano a riaprire il tavolo di confronto sul tema della previdenza dando spazio, per ora, solo agli ammortizzatori sociali, vuoi perché i primi attriti sulla questione vi sono già all’interno delle forze politiche che formano il Governo. In queste ore é stato proprio ‘Il Sole 24 Ore‘ a far notare come nel Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia venuto meno il riferimentofine di100. Vuol forse dire qualcosa, potrebbe essere possibile una proroga temporanea della misura in scadenza il 31/12/? si chiedono in tanti, cercando di leggere questo dietrofront nel Pnrr. Nel mentre é il ...

Advertising

gianluca_zago : @OGiannino A parte voi con agganci giusti, rimarranno solo dipendenti statali: probl pensioni risolto, tutte antici… - RuggeroBong : @donnadimezzo @ramirez1951 @GiampaoloGalli Certo. Infatti per me possiamo anche abolire le pensioni anticipate dei… - infoitinterno : Pensioni anticipate 2021 ultim'ora oggi: quota 102 fa paura - comunecalcinaia : Si comunica che il Gruppo Poste Italiane, dal 26 al 30 Aprile effettuerà aperture scaglionate in base alla lettera… - infoiteconomia : 2 commenti su “Pensioni anticipate 2021, nasce 'Quota 100 noi del 1960': 62 anni o 41 per tutti” -