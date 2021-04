Palermo, è caccia al settimo posto: serve vincere a Francavilla e sperare in un aiuto del Catania (Di lunedì 26 aprile 2021) Domenica ci sarà l'ultimo atto del campionato di Serie C (girone C).Il Palermo al momento occupa l'ottava posizione in classifica in coabitazione con il Foggia, ma in caso di pari punti al termine della stagione regolare saranno i rossoneri a piazzarsi prima dei rosanero. Per determinare la posizione in classifica, essendovi parità nelle vittorie negli scontri diretti, sarà necessaria la differenza reti proprio nelle due gare di regular season. I pugliesi hanno vinto 2-0 allo "Zaccheria" e perso 1-0 al "Barbera", di conseguenza in caso di arrivo a pari punti sarebbero avanti in graduatoria. Gli uomini guidati da Giacomo Filippi si preparano all'ultimo match di campionato in casa della Virtus Francavilla, servirà conquistare i tre punti e sperare che il Foggia non vinca contro il Catania. Gli etnei sono a quota 58 in ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 aprile 2021) Domenica ci sarà l'ultimo atto del campionato di Serie C (girone C).Ilal momento occupa l'ottava posizione in classifica in coabitazione con il Foggia, ma in caso di pari punti al termine della stagione regolare saranno i rossoneri a piazzarsi prima dei rosanero. Per determinare la posizione in classifica, essendovi parità nelle vittorie negli scontri diretti, sarà necessaria la differenza reti proprio nelle due gare di regular season. I pugliesi hanno vinto 2-0 allo "Zaccheria" e perso 1-0 al "Barbera", di conseguenza in caso di arrivo a pari punti sarebbero avanti in graduatoria. Gli uomini guidati da Giacomo Filippi si preparano all'ultimo match di campionato in casa della Virtus, servirà conquistare i tre punti eche il Foggia non vinca contro il. Gli etnei sono a quota 58 in ...

