Oscar 2021 | il cambiamento sfila anche sul red carpet

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ammesso (e, in questo momento storico più che mai, concesso) che un tappeto rosso importante e ambito come quello degli Oscar – e quest’anno importante sul serio, considerata la forte carica simbolica a esso associato, in quanto primo, vero, grande evento post (o quasi) pandemia: ripartenza, ottimismo, sguardo rigonfio di speranza al futuro, dell’industria cinematografica, dello showbusiness ma anche della società in genere, che intravvede al di là delle tenebre del Covid-19 una flebile luce di normalità possibile – possa anche essere specchio, a volte fedele, a volte deformante ma pur sempre specchio, di quel che nel mondo sta accadendo (o è appena già accaduto), ecco che dal red carpet srotolato ieri sera per la 93esima edizione degli Academy Awards, sul quale hanno sfilato attori, attrici, registe, registi e artisti in genere della settima arte, un’evidenza ci pare di averla colta.

SkyTG24 : Oscar 2021: Laura Pausini, l'esibizione nel pre-show con 'Io sì'. VIDEO - repubblica : Oscar 2021: è la notte di Laura Pausini. L'emozione dal tetto del Museo di Renzo Piano - Agenzia_Ansa : Oscar, miglior attore protagonista è Anthony Hopkins #Oscars #ANSA - Italia_Notizie : Frances McDormand agli Oscar 2021, l’ululato e i capelli con la ricrescita: la rivincita dell’antidiva - WandaMontanelli : All'insegna delle #Donne quest'anno i #PremiOscar . Chloe Zhao ha addirittura doppiato. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Oscar 2021

... vede anche le pellicole vincitrici agli'Mank' per la miglior scenografia e fotografia e 'Minari' per la miglior attrice non protagonista Youn Yuh - jung (I VINCITORI DEGLI- LE ......primi mesi di lockdown non è stato confermato in quelli successivi e nei primi tre mesi del...quando saranno più numerosi i locali che seguiranno l'esempio del Beltrade di Milano e i film da...Una donna promettente, scritto e diretto da Emerald Fennell, è stato premiato per la Miglior Sceneggiatura Originale agli Oscar 2021. Una donna promettente, film rivelazione degli Oscar 2021, ha porta ...Come un’ode alla rinascita, gli Oscar 2021 quest’anno hanno riportato l’entusiasmo che la loro versione virtuale l’anno scorso ci aveva tolto. Il red carpet è stato srotolato e le celebrities lo hanno ...