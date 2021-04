Omicidio Gioia, oggi l’autopsia: i due legali preparano il riesame (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Questa mattina l’udienza di convalida del fermo, che si è tenuta nell’aula gup del tribunale di Avellino. Giovanni Limata che è entrato per primo a colloquio con il gip Paolo Cassano. “E’ tutto rimandato – ammette l’avvocato di Elena Gioia, Vanni Cerino – La ragazza è visibilmente turbata. Ci sarà un riesame in modo di vedere gli atti del presso”. “E un momento difficile – spiega il legale di Limata, Mario Villani – E’ una situazione da chiarire sotto alcuni aspetti e poi da comprendere su cosa si è verificato. Il momento è brutto e difficile per le due famiglie. E’ un dramma che va al di là della normale comprensione“. “Entrambi i ragazzi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere – continua Villani – Abbiamo pochi elementi di valutazione, ma ripeto condividiamo questo grande dramma. I genitori vogliono ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Questa mattina l’udienza di convalida del fermo, che si è tenuta nell’aula gup del tribunale di Avellino. Giovanni Limata che è entrato per primo a colloquio con il gip Paolo Cassano. “E’ tutto rimandato – ammette l’avvocato di Elena, Vanni Cerino – La ragazza è visibilmente turbata. Ci sarà unin modo di vedere gli atti del presso”. “E un momento difficile – spiega il legale di Limata, Mario Villani – E’ una situazione da chiarire sotto alcuni aspetti e poi da comprendere su cosa si è verificato. Il momento è brutto e difficile per le due famiglie. E’ un dramma che va al di là della normale comprensione“. “Entrambi i ragazzi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere – continua Villani – Abbiamo pochi elementi di valutazione, ma ripeto condividiamo questo grande dramma. I genitori vogliono ...

