Nas in quasi mille supermercati di tutta Italia, in diciotto casi rilevato il corona virus. Mottola e Grottaglie: sanzioni Carabinieri (Di lunedì 26 aprile 2021) In due supermercati, a Mottola ed a Grottaglie, “è stato accertato il mancato funzionamento in fase continua degli estrattori d’aria nei servizi igienici e inadeguatezze igienico-strutturali. Per i titolari sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 1.200 euro” è riportatato in una nota diffusa dai Carabinieri. I militari del nucleo antisofisticazioni hanno svolto ispezioni in supermercati di tutta Italia e, stando al report, in Puglia non sono stati individuati segnali di presenza del corona virus come invece è avvenuto in 18 casi in altre regioni. Tracce di Covid su pos, carrelli della spesa e bilance. I controlli hanno riguardato 981 esercizi commerciali tra quelli di maggiore ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 26 aprile 2021) In due, aed a, “è stato accertato il mancato funzionamento in fase continua degli estrattori d’aria nei servizi igienici e inadeguatezze igienico-strutturali. Per i titolari sono state elevateamministrative per complessivi 1.200 euro” è riportatato in una nota diffusa dai. I militari del nucleo antisofisticazioni hanno svolto ispezioni indie, stando al report, in Puglia non sono stati individuati segnali di presenza delcome invece è avvenuto in 18in altre regioni. Tracce di Covid su pos, carrelli della spesa e bilance. I controlli hanno riguardato 981 esercizi commerciali tra quelli di maggiore ...

Advertising

NoiNotizie : Nas @carabinieri in quasi mille supermercati di tutta #Italia, in diciotto casi rilevato il #coronavirus. Mottola e… - Loris74411866 : RT @TgrRai: Nas nei supermercati: tracce di #COVID?19 su carrelli, cestini e Pos. Quasi un esercizio su cinque non igienizzava gli ambienti… - carloalberto52 : RT @TgrRai: Nas nei supermercati: tracce di #COVID?19 su carrelli, cestini e Pos. Quasi un esercizio su cinque non igienizzava gli ambienti… - Giovanni1962RM : RT @TgrRai: Nas nei supermercati: tracce di #COVID?19 su carrelli, cestini e Pos. Quasi un esercizio su cinque non igienizzava gli ambienti… - TgrRai : Nas nei supermercati: tracce di #COVID?19 su carrelli, cestini e Pos. Quasi un esercizio su cinque non igienizzava… -