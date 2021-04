Milan, Ibrahimovic e il caso scommesse: l’Uefa apre un’indagine disciplinare. Ecco cosa rischia (Di lunedì 26 aprile 2021) Guai in vista per Zlatan Ibrahimovic?l’Uefa ha aperto un’indagine disciplinare sull'attaccante del Milan, che di recente ha firmato il rinnovo del contratto che lo legherà al club rossonero fino al 30 giugno 2022. "In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento disciplinare Uefa (DR), un Ispettore Etico è stato nominato oggi per condurre un’indagine su una potenziale violazione del Regolamento Uefa da parte di Zlatan Ibrahimovic per aver un presunto interesse finanziario in una società di scommesse", si legge in una nota. "Ulteriori informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito".IL FATTO - Nel dettaglio, il centravanti svedese avrebbe violato il codice etico Fifa e Uefa in quanto co-proprietario del ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 aprile 2021) Guai in vista per Zlatanha apertosull'attaccante del, che di recente ha firmato il rinnovo del contratto che lo legherà al club rossonero fino al 30 giugno 2022. "In conformità con l’Articolo 31 (4) del RegolamentoUefa (DR), un Ispettore Etico è stato nominato oggi per condurresu una potenziale violazione del Regolamento Uefa da parte di Zlatanper aver un presunto interesse finanziario in una società di", si legge in una nota. "Ulteriori informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito".IL FATTO - Nel dettaglio, il centravanti svedese avrebbe violato il codice etico Fifa e Uefa in quanto co-proprietario del ...

AntoVitiello : Convocati #Milan per #LazioMilan Ci sono #Tomori e #Bennacer, #Hernandez recupera in extremis Fuori #Ibrahimovic - capuanogio : Condò su #Repubblica: gli ingaggi di #Ronaldo e #Ibrahimovic ormai fuori scala per il calcio di oggi. Il portoghese… - marcoconterio : ?????? La UEFA ha nominato un Ispettore di etica e disciplina per condurre un'indagine su Zlatan #Ibrahimovic' per av… - PaTonygrass : Ibrahimovic e la società di scommesse: la Uefa apre un'inchiesta - CorSport : #Ibrahimovic e la società di scommesse: parte inchiesta #Uefa ?? -