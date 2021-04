Massara: “Non pensiamo a Maignan, l’obiettivo è trovare un’intesa con Donnarumma” (Di lunedì 26 aprile 2021) Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio: “Lo stato d’animo è molto concentrato. Gara difficile, uno scontro diretto, saranno tutte partite decisive per un finale avvincente”. Sull’ inchiesta su Ibrahimovic per irregolarità sulla società di scommesse:“È una cosa della quale prenderemo atto quando verrà notificata. Non ci preoccupa assolutamente”. Sul futuro di Donnarumma: “La nostra posizione non cambia. Abbiamo fiducia totale in Gigio, speriamo che si possa trovare un’intesa. Ma adesso siamo concentrati su queste partite”. Il Milan ha bloccato Maignan come eventuale sostituto di Donnarumma? “Il Milan è vigile sul mercato ma su tutti i giocatori, su tutti i ruoli. In questo momento non è nostra ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) Frederic, direttore sportivo del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio: “Lo stato d’animo è molto concentrato. Gara difficile, uno scontro diretto, saranno tutte partite decisive per un finale avvincente”. Sull’ inchiesta su Ibrahimovic per irregolarità sulla società di scommesse:“È una cosa della quale prenderemo atto quando verrà notificata. Non ci preoccupa assolutamente”. Sul futuro di: “La nostra posizione non cambia. Abbiamo fiducia totale in Gigio, speriamo che si possa. Ma adesso siamo concentrati su queste partite”. Il Milan ha bloccatocome eventuale sostituto di? “Il Milan è vigile sul mercato ma su tutti i giocatori, su tutti i ruoli. In questo momento non è nostra ...

