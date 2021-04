Manicure trendy? Spopola l’uso delle bucce di banana! Curiose?

(Di lunedì 26 aprile 2021) La moda non si ferma davvero mai, e sul suo carrozzone colorato e sfarzoso, non mancano i suggerimenti e le idee piùper unaalternativa e inusuale. La ricostruzioneunghie, ad esempio, prevede l’impiego di polimeri chimici che spesso soffocano la matrice e ne compromettono la salute. Resta, però, la soluzione estetica migliore per chi vuole mani ben curate a lungo. Senza contare che la fantasia può declinare al meglio la creatività, realizzando una nail art modulata secondo le preferenze personali. Così, benché presenti aspetti invalidanti per il benessere del letto ungueale, rimane l’unica strada percorribile. Grazie alle proprietà sigillantiresine utilizzate, le idee per decorare le proprie unghie sono infinite. Così, nel jet-set internazionale e sul web...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Manicure trendy

NonSoloRiciclo

Una volta terminata l'operazione, si ottiene un risultatoe unico rappresentato da un arcobaleno sfumato. Come realizzare la nuova tendenza della primavera Realizzare unaarcobaleno ...L'effetto finale è quello di un arcobaleno sfumato, originale e. Come realizzare laarcobaleno Al contrario di quanto si possa pensare, realizzare laarcobaleno sfumata non è ...La moda non si ferma davvero mai, e sul suo carrozzone colorato e sfarzoso, non mancano i suggerimenti e le idee più trendy per una manicure alternativa e inusuale. La ricostruzione delle unghie, ad e ...Le tendenze unghie della primavera 2021 invadono i social e conquistano i trend a colpi di manicure colorate e nail art deliziose ...