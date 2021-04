Figc | il Consiglio delibera di vietare le proprietà plurime

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 aprile 2021) Nella giornata odierna ildellaha approvato le modifiche alla disciplina relativa alle acquisizioni nelle partecipazioni di società professionistiche. Il, su proposta del presidente federale Gabriele Gravina, hato dilepartecipazioni di controllo da parte di un medesimo soggetto in ambito professionistico, anche nell’ipotesi in cui una società dilettantistica, controllata da un soggetto impegnato come socio di controllo nel professionismo, salga in Serie C. SportFace.