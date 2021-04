Disenchanted: il sequel di Come d’Incanto su Disney+ (Di lunedì 26 aprile 2021) Come d'Incanto 2 su Disney Plus: Amy Adams e Patrick Dempsey tornano nei panni di Giselle e Robert nel sequel, intitolato Disenchanted Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 26 aprile 2021)d'Incanto 2 su Disney Plus: Amy Adams e Patrick Dempsey tornano nei panni di Giselle e Robert nel, intitolatoTvserial.it.

Advertising

tuttoteKit : #Disenchanted: tutte le novità sul sequel di Come d'Incanto #tuttotek - incaIescentia : troppo curiosa per disenchanted, il sequel di come d’incanto -