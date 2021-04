Covid Portogallo, nessun decesso in 24 ore (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) – nessun decesso da Covid in Portogallo nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità sanitarie, sottolineando che è la prima volta che questo accade dallo scorso 3 agosto. Nel Paese sono stati registrati 16.965 decessi dall’inizio della pandemia, con 834.638 contagi, di cui 196 nelle ultime 24 ore. L’incidenza delle infezioni è attualmente di 70,4 ogni 100mila abitanti, con un Rt inferiore a 1. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) –dainnelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità sanitarie, sottolineando che è la prima volta che questo accade dallo scorso 3 agosto. Nel Paese sono stati registrati 16.965 decessi dall’inizio della pandemia, con 834.638 contagi, di cui 196 nelle ultime 24 ore. L’incidenza delle infezioni è attualmente di 70,4 ogni 100mila abitanti, con un Rt inferiore a 1. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

lifestyleblogit : Covid Portogallo, nessun decesso in 24 ore - - TV7Benevento : Covid Portogallo, nessun decesso in 24 ore... - fisco24_info : Covid Portogallo, nessun decesso in 24 ore: E' la prima volta da agosto 2020 - GvdPeppe : RT @laperlaneranera: All'Attenzione di @SERGIOMATTAREL4 Anno 2020 Votazioni nel Mondo COVID-19? USA Venezuela Colombia Singapore Sri Lanka… - anna30048679 : RT @laperlaneranera: All'Attenzione di @SERGIOMATTAREL4 Anno 2020 Votazioni nel Mondo COVID-19? USA Venezuela Colombia Singapore Sri Lanka… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Portogallo Covid - 19: perché qualcuno ha paura dei vaccini? È possibile immaginare come allo stesso modo, grazie alle vaccinazioni di oggi, anche il Covid - 19 ... Hong Kong, Messico, Russia, Argentina, Grecia, Kenya, Ghana, Brasile, Portogallo, Serbia, Romania,...

Covid: perché qualcuno ha paura dei vaccini? È possibile immaginare come allo stesso modo, grazie alle vaccinazioni di oggi, anche il Covid - 19 ... Hong Kong, Messico, Russia, Argentina, Grecia, Kenya, Ghana, Brasile, Portogallo, Serbia, Romania,...

Covid Portogallo, nessun decesso in 24 ore Metro Covid Portogallo, nessun decesso in 24 ore (Adnkronos) - Nessun decesso da Covid in Portogallo nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità sanitarie, sottolineando che è la prima volta ...

Europei, albo d'oro. Tutte le squadre vincitrici L'elenco completo delle squadre che hanno vinto il Campionato Europeo di calcio. Dal 1960 a oggi. La vittoria italiana del 1968 ...

È possibile immaginare come allo stesso modo, grazie alle vaccinazioni di oggi, anche il- 19 ... Hong Kong, Messico, Russia, Argentina, Grecia, Kenya, Ghana, Brasile,, Serbia, Romania,...È possibile immaginare come allo stesso modo, grazie alle vaccinazioni di oggi, anche il- 19 ... Hong Kong, Messico, Russia, Argentina, Grecia, Kenya, Ghana, Brasile,, Serbia, Romania,...(Adnkronos) - Nessun decesso da Covid in Portogallo nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità sanitarie, sottolineando che è la prima volta ...L'elenco completo delle squadre che hanno vinto il Campionato Europeo di calcio. Dal 1960 a oggi. La vittoria italiana del 1968 ...