Covid, in Sicilia aumenta la percentuale di docenti e Ata positivi. Tutti i dati

Consueto report settimanale dell'Ufficio scolastico della Sicilia con tutti i dati relativi ai contagi riconducibili all'ambito scolastico. Dal raffronto con la prima settimana di rilevazione, l'incidenza è passata dallo 0,33% del 1° marzo all'attuale 0,55% per il personale docente e dallo 0,31% del 1° marzo all'attuale 0,60% per il personale ATA.

