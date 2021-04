Covid | Firenze | Questura | multe contro gli assembramenti Prefettura | nuovi controlli

Leggi su firenzepost

(Di martedì 27 aprile 2021) Le attività di identificazione, ancora in corso, sarebbero relative in particolare a quanto avvenuto nella zona di Santo Spirito - nella cui piazza si sono ritrovati in tanti ieri prima per la manifestazione, autorizzata, della festa del 25 aprile diantifascista e poi per la movida - e in via Pellicceria, altra via della movida fiorentina L'articolo proviene daPost.