Contrabbando di sigarette tra Palermo e Napoli | blitz della Guardia di Finanza

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLadidiha eseguito quindici misure cautelari nei confronti dei componenti di un’organizzazione criminale che contrabbandavafra. I finanzieri del gruppo, guidati dal colonnello Alessandro Coscarelli e coordinati dal sostituto procuratore Giorgia Spiri, hanno scoperto una banda che dal novembre del 2019 al maggio 2020, è riuscita a far arrivare acinque tonnellate e mezzo di “bionde”. Tutte di marche note senza i timbri del monopolio di Stato. Le indagini dei militari hanno permesso di documentare 78 viaggi di andata e ritorno fra. Tre indagati sono finiti in carcere perché ritenuti i capibanda, ad altri sette ...

La Guardia di finanza di Palermo ha eseguito quindici misure cautelari nei confronti dei componenti di un'organizzazione criminale che contrabbandava sigarette fra Napoli e Palermo. I finanzieri del g ...