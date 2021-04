Conte | “Il coprifuoco? Dipende dai contagi Facile stare all’opposizione intercettando il malcontento”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo un lungo periodo di ‘silenzio’, come recita la canzone: ‘assordante’, specie rispetto alla sovraesposizione alla quale ci aveva abituati nel corso dei suoi due mandati a capo del governo,oggi è finalmente tornato a farsi sentire. Un ritorno sui media stavolta in veste di ‘politico di parte’ (ma, da uomo delle istituzioni, comunque animato dal buonsenso), e dunque molto meno ‘abbottonato’ ma, anzi, come vedremo, più propenso all’attacco. Anche se, c’è da sottolinearlo, sempre senza mai perdere quell’aplomb che, inizialmente, è ‘magicamente’ riuscito a convincere milioni di italiani a rimanere chiusi per mesi nelle loro case.: “Il? Non fa piacere madall’andamento della curva epidemiologica” “Sia chiaro – esordisce subito l’ex premier dalla sua pagina Fb – nessuno qui esulta per un ...

Advertising

fattoquotidiano : Salvini contro coprifuoco, Conte: ‘Intollerabile fingere di essere all’opposizione per cavalcare malcontento e al t… - fanpage : Il duro attacco dell'ex premier al leader leghista - borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - romanino48 : RT @Gianmar26145917: #Conte attacca #Salvini e la #Lega sul #Coprifuoco: 'Intollerabile fingersi all'opposizione. Bisogna scegliere da che… - saraosalvatore : RT @Gianmar26145917: #Conte attacca #Salvini e la #Lega sul #Coprifuoco: 'Intollerabile fingersi all'opposizione. Bisogna scegliere da che… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte coprifuoco

... per appuntarsi medaglie e piantare bandierine " spiega- . Sia chiaro, nessuno qui esulta per unche dal periodo invernale si trascina alle ore 22. Si tratta di una forte ...Giuseppeattacca Salvini e la Lega sulsottolinea come sia responsabilità del governo imporre misure che tutelino la salute dei cittadini, anche con scelte " a primo giudizio ...Roma, 26 apr. (askanews) - La Lega deve decidere se stare al governo o all'opposizione: è questo in sintesi il messaggio che Giuseppe Conte, leader in pectore del Movimento 5 stelle, ha lanciato con u ...L'ex premier si scaglia contro Salvini in un lungo post su facebook. Salvini: "No al coprifuoco, sì a salute, lavoro e libertà. Io mi fido degli italiani" ...