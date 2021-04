Comune di Palermo, Orlando ha nominato i due nuovi assessori (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono Antonino Sala e Cettina Martorana i due nuovi assessori – presentati dal sindaco Leoluca Orlando, nel corso di una videoconferenza che si è tenuta oggi pomeriggio da Palazzo delle Aquile – in sostituzione di Antonino Costumati e Leopoldo Piampiano. I due neo-assessori hanno già prestato giuramento, alla presenza del sindaco e del segretario generale. il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono Antonino Sala e Cettina Martorana i due– presentati dal sindaco Leoluca, nel corso di una videoconferenza che si è tenuta oggi pomeriggio da Palazzo delle Aquile – in sostituzione di Antonino Costumati e Leopoldo Piampiano. I due neo-hanno già prestato giuramento, alla presenza del sindaco e del segretario generale. il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

