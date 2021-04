Chi è Ignazio Moser, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Sull’Isola dei Famosi 2021 è sbarcato un nuovo concorrente: Ignazio Moser. A lui il compito di movimentare un po’ la situazione e dare nuovi stimoli agli altri naufraghi. Ma chi è Ignazio Moser? Il ragazzo nasce a Trento il 14 luglio 1992. È un personaggio televisivo, ex ciclista su strada e pistard italiano. È figlio di Francesco Moser, nipote di Diego, Aldo ed Enzo e cugino di Moreno, tutti ciclisti professionisti. Dal 2017 è legato sentimentalmente a Cecilia Rodriguez sorella di Belen Rodriguez, conosciuta durante l’esperienza del Grande Fratello Vip. Segue le orme del padre nel ciclismo, e nelle categorie Allievi e Juniores gareggia con l’US Montecorona di Giovo. Il 25 agosto 2010 vince il titolo italiano nell’inseguimento individuale juniores ai ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 aprile 2021) Sull’Isola deiè sbarcato un nuovo. A lui il compito di movimentare un po’ la situazione e dare nuovi stimoli agli altri naufraghi. Ma chi è? Il ragazzo nasce a Trento il 14 luglio 1992. È un personaggio televisivo, ex ciclista su strada e pistard italiano. È figlio di Francesco, nipote di Diego, Aldo ed Enzo e cugino di Moreno, tutti ciclisti professionisti. Dal 2017 è legato sentimentalmente a Cecilia Rodriguez sorella di Belen Rodriguez, conosciuta durante l’esperienza del Grande Fratello Vip. Segue le orme del padre nel ciclismo, e nelle categorie Allievi e Juniores gareggia con l’US Montecorona di Giovo. Il 25 agosto 2010 vince il titolo italiano nell’inseguimento individuale juniores ai ...

