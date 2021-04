Cesara Buonamici derubata: I ladri entrano in macchina minacciando di estrarre le armi (Di lunedì 26 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa è successo durante il fine settimana al volto storico del Tg5 che ha lasciato senza parole tutti. Cesara insieme al marito sono stati derubati dei loro Rolex in macchinaUna donna che grazie alla sua professionalità ha un posto nel cuore di moltissimi italiani, ed è un volto noto del Tg5 serale. Stiamo parlando di Cesara Buonamici, che purtroppo nel fine settimana è stata derubata da alcuni ladri armati, cerchiamo di capire meglio cosa è accaduto. Cesara Buonamici derubata Non era da sola quando è accaduto il tutto, perchè Cesara era con il marito Joshua Kalman e sono stati vittime di una rapina vicino Firenze. LEGGI ANCHE —> U&D ANTICIPAZIONI: GEMMA è NEL “CAOS” E LA ... Leggi su formatonews (Di lunedì 26 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa è successo durante il fine settimana al volto storico del Tg5 che ha lasciato senza parole tutti.insieme al marito sono stati derubati dei loro Rolex inUna donna che grazie alla sua professionalità ha un posto nel cuore di moltissimi italiani, ed è un volto noto del Tg5 serale. Stiamo parlando di, che purtroppo nel fine settimana è statada alcuniarmati, cerchiamo di capire meglio cosa è accaduto.Non era da sola quando è accaduto il tutto, perchèera con il marito Joshua Kalman e sono stati vittime di una rapina vicino Firenze. LEGGI ANCHE —> U&D ANTICIPAZIONI: GEMMA è NEL “CAOS” E LA ...

