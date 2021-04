Calenda: con Raggi zero km tram e metro, ecco nostro piano per Tpl (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – “Roma e’ la citta’ piu’ trafficata al mondo dopo Bogota’ e Rio perche’ ha pochi mezzi pubblici, gestiti da incubo. zero nuovi cantieri di tram e metro in 5 anni. zero manutenzione. Un milione di corse di bus cancellate all’anno. Basta”. E’ con queste parole che il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, ha presentato oggi sulla sua pagina Facebook un report sul tpl a Roma con le sue proposte per il futuro. Le proposte di Calenda si dividono in quella a termine immediato e quelle a medio termine. Nel primo gruppo rientrano, tra le altre, la realizzazione di 7 linee di tram, l’acquisto di 18 treni per la metropolitana con fondi gia’ disponibili, il bike sharing pubblico, l’abbandono del progetto della funivia Casalotti-Boccea ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – “Roma e’ la citta’ piu’ trafficata al mondo dopo Bogota’ e Rio perche’ ha pochi mezzi pubblici, gestiti da incubo.nuovi cantieri diin 5 anni.manutenzione. Un milione di corse di bus cancellate all’anno. Basta”. E’ con queste parole che il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo, ha presentato oggi sulla sua pagina Facebook un report sul tpl a Roma con le sue proposte per il futuro. Le proposte disi dividono in quella a termine immediato e quelle a medio termine. Nel primo gruppo rientrano, tra le altre, la realizzazione di 7 linee di, l’acquisto di 18 treni per lapolitana con fondi gia’ disponibili, il bike sharing pubblico, l’abbandono del progetto della funivia Casalotti-Boccea ...

