Calcio: Serie A, Lazio-Milan 1-0 dopo primo tempo (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. - (Adnkronos) - La Lazio è in vantaggio per 1-0 sul Milan al termine del primo tempo del posticipo della 33/a giornata di Serie A in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. A decidere sin qui il match la rete di Correa al 2'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. - (Adnkronos) - Laè in vantaggio per 1-0 sulal termine deldel posticipo della 33/a giornata diA in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. A decidere sin qui il match la rete di Correa al 2'.

Non parlo mai di calcio ma il Como da oggi è in serie B. Dopo un fallimento è un miracolo. Macchine e clacson per il lago.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Torino - Napoli, le pagelle: Osimhen da 7. Per Mandragora 6,5 nonostante il rosso Poteva arrivare sul gioiello di Bakayoko? Il dibattito è aperto. Nel finale ha il merito di evitare il tracollo. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: ...

Nicola: 'Napoli superiore ma Torino encomiabile' TORINO - "Io credo che bisogni fare i complimenti al Napoli perché abbiamo incontrato una squadra forte, ma noi non abbiamo mai mollato. Il primo gol è stato un gran gol loro, sul secondo potevamo ...

**Calcio: Serie A, Torino-Napoli 0-2** Metro Atalanta macchina da gol: 9 partite con almeno 4 reti segnate Atalanta-Bayern, duello a suon di gol. Diventano addirittura 9 le partite con 4 o più gol realizzati dall'Atalanta, come sottolinea la statistica di Opta: solo il Bayern Monaco h ...

Calcio Femminile – Frosinone straripante, vittoria per 10-0 contro la Lazio Global Goleada del Frosinone che, allo stadio “Vittorio e Paolo Testa” di Roma, batte 10-0 la Lazio C5 Global conquistando il secondo successo esterno della stagione. Partita in discesa per le ...

