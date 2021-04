Benjamin Mascolo e Bella Thorne pronti a convolare a nozze: la (pazzesca) festa di fidanzamento (Di lunedì 26 aprile 2021) Bella Thorne e Benjamin Mascolo hanno organizzato una grande festa per il loro fidanzamento. L’engagement party, si è svolto ieri sera a Los Angeles, a più di un mese dalla proposta di matrimonio. Infatti, la coppia lo scorso 21 marzo ha pubblicato un post nella quale annunciavano il loro matrimonio. In particolare, le foto li ritraggono sorridenti e la didascalia relativa è stata “She said YES”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benjamin Mascolo (@b3nm) Benji ha debuttato a fine febbraio come solista con l’album California, dopo il grande successo con Federico Rossi nel duo Benji & Fede. Insieme alla futura moglie Benji, per la prima volta, reciterà nel film in inglese Time is Up, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 26 aprile 2021)hanno organizzato una grandeper il loro. L’engagement party, si è svolto ieri sera a Los Angeles, a più di un mese dalla proposta di matrimonio. Infatti, la coppia lo scorso 21 marzo ha pubblicato un post nella quale annunciavano il loro matrimonio. In particolare, le foto li ritraggono sorridenti e la didascalia relativa è stata “She said YES”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@b3nm) Benji ha debuttato a fine febbraio come solista con l’album California, dopo il grande successo con Federico Rossi nel duo Benji & Fede. Insieme alla futura moglie Benji, per la prima volta, reciterà nel film in inglese Time is Up, ...

IsaeChia : #BenjaminMascolo e #BellaThorne pronti a convolare a nozze: la (pazzesca) festa di fidanzamento - _scrivimi : A me comunque viene un po’ da piangere se penso che ai concerti urlavamo a squarciagola a Benjamin di cantare ed or… - lusurpateur_ : Benjamin Mascolo e Bella Thorne pronti per sposarsi durante una puntata del Castello delle Cerimonie su Real Time - GossipItalia3 : Benjamin Mascolo: carriera, vita privata e curiosità sul fidanzato di Bella Thorne #gossipitalianews - MissEsse : @HuertDeAuteuil E le didascalie alle foto 'Bella Thorne with fiancè Benjamin Mascolo'?????? -