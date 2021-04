AstraZeneca | rammarico per azione legale Ue | ci difenderemo in tribunale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca rammarico

ha rispettato pienamente l'accordo di acquisto anticipato con la Commissione Ue'.Londra, 26 apr 14:47 -ha espressoper la decisione della Commissione europea di avviare un'azione legale per violazione del contratto di...Ne dà notizia il portavoce per la Salute Stefan de Keersmaecker: «I termini del contratto non sono stati rispettati e la compagnia non è stata nella posizione di presentare una strategia affidabile» ...AstraZeneca "si rammarica della decisione della Commissione Ue di intraprendere un'azione legale sulla fornitura di vaccini Covid-19" e annuncia che "si difenderà fermamente in tribunale". Lo rende no ...