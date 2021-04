Agguato di camorra a Castel Voltuno | ucciso perchè aveva rubato i soldi della droga | 5 arresti

(Di lunedì 26 aprile 2021) Spedizione punitiva contro i nigeriani, 5per l’diVolturno. I carabinieri del comando provinciale di Napoli e del reparto territoriale di Mondragone hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque soggetti, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Valter41271244 : RT @antimafia2000: #Camorra: agguato a Castelvolturno settembre 2020, 5 arresti - giomo2 : RT @concentrazione: #camorra Agguato ai nigeriani per aver aver 'rubato' la droga: arrestai 5 del clan Soraniello - AaronPettinari : Camorra: agguato a Castelvolturno settembre 2020, 5 arresti - concentrazione : #camorra Agguato ai nigeriani per aver aver 'rubato' la droga: arrestai 5 del clan Soraniello… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Camorra, compirono raid punitivo contro mafia nigeriana nel Casertano: 5 arresti -

E' stato accertato che l'omicida era maturato nel gruppo criminale ''della 99'', articolazione del clan Sorianiello, a seguito del furto ad opera dei due nigeriani, di una busta contenente ...Non sono più soltanto le gesta della, ma anche quelle della mafia nigeriana che oramai ha ... accusati di essere i componenti del commando per l'a due nigeriani a Castel Volturno il 10 ...Una faida tuttora in corso, seppure nel segno di toni più pacati ed azioni meno eclatanti, quella tra i Casella-De Luca Bossa e gli “XX”, sigla identificativa del clan De Martino, nato sui relitti del ...Napoli/Caserta – Cinque persone ritenute appartenenti al gruppo camorristico “Sorianiello” accusate, a vario titolo, di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi e detenzione ai ...