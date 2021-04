25 Aprile, Draghi: 'Non fummo tutti brava gente' (Di lunedì 26 aprile 2021) Ai tempi del nazifascismo ha detto ieri il premier Mario Draghi "vi furono molti che si voltarono dall'altra parte in cui è più facile far finta di niente. Nell'onorare la memoria di chi lottò per la ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 aprile 2021) Ai tempi del nazifascismo ha detto ieri il premier Mario"vi furono molti che si voltarono dall'altra parte in cui è più facile far finta di niente. Nell'onorare la memoria di chi lottò per la ...

Advertising

HuffPostItalia : Mario Draghi, 25 aprile: 'Non tutti gli italiani furono brava gente' - dariofrance : Con il Presidente #Draghi, che ha scelto di ricordare il #25aprile al Museo storico della Liberazione di via Tasso.… - repubblica : ?? 25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria con Draghi. Il premier: 'Non tutti fummo brava gente, non scegliere… - thobiashume : RT @barbarajerkov: “Non tutti gli italiani furono brava gente. Non scegliere è immorale”. Mario Draghi, 25 aprile. Ora lo twitto all’infin… - PatriziaOrlan11 : RT @mariolavia: Fantastico Draghi sul 25 aprile. -