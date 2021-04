Tv | ‘Ciao maschio’ in doppia cifra | share al 10 | 3% | la soddisfazione di De Girolamo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosembra crescere ad ogni puntata. Il format di Nunzia De, andato in onda ieri sera quasi all’1 di notte su Rai1, ha visto il record storico dicon una media di del 10.3% di telespettatori. ‘’Non posso che essere soddisfatta per quanto fatto finora – commenta su Twitter la De– Ciao Maschio è un format in continua evoluzione con ancora tanti margini di crescita. Grazie innanzitutto alla mia squadra’’. Sulle poltrone viola siedevano Al Bano, Paolo Conticini e Raimondo Todaro. La puntata è stata molto apprezzata anche sui social, con l’#CiaoMaschio che su Twitter è risultato essere il programma della fascia più commentato, entrando in trend topic. L'articolo proviene da Anteprima24.it.