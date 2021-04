Tuchel | sulle orme di Di Matteo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 25 aprile 2021)da quando è allenatore del Chelsea sta ottenendo decisamente ottimi risultati. L’allenatore del Chelsea è imbattuto nelle sue prime dieci partite in trasferta alla guida del club londinese. Sotto questo punto di vista i Blues hanno miglior record assoluto da quandosi è seduto allo Stamford Bridge. Ancora in corsa in FA Cup e in Champions League il Chelsea sta continuando la rincorsa al quarto posto in Premier valevole per l’accesso alla Champions 2022. La vittoria dello scorso sabato contro il West Ham per 0-1 oltre che alimentare il record fuori casa diha permesso ai Blues di portarsi momentaneamente davanti alle inseguitrici a 5 giornate dalla fine.al Chelsea: i risultatiha subito solo due sconfitte durante il suo regno, una contro il West Brom in ...